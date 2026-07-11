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Rapid-Flop plötzlich Rekord-Transfer

Beim SK Rapid kam der Stürmer nie zum Einsatz, bei Omonia Nikosia hat man mit dem Marokkaner hingegen ein großartiges Geschäft gemacht.

Rapid-Flop plötzlich Rekord-Transfer Foto: © GEPA
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Die Zeit von Ryan Mmaee beim SK Rapid war keine denkwürdige.

Im September 2024 wechselte der marokkanische Stürmer per Leihe von Stoke City nach Hütteldorf.

Aufgrund von anhaltenden muskulären Problemen spielte Mmaee letzten Endes jedoch keine einzige Pflichtspielminute für Rapid.

Meister, Torschützenkönig, Rekord-Verkauf

Mehr Glück mit Mmaee hatte Omonia Nikosia. Der Marokkaner wechselte ablösefrei zum Topklub aus Zypern und wurde in seiner ersten Saison auf Anhieb Meister mit Omonia sowie mit 25 Treffern Torschützenkönig.

Omonia Nikosia ließ keine Zeit verstreichen, um den Stürmer zu Geld zu machen. Der mexikanische Verein Atlas Guadalajara schlug zu und kaufte Mmaee für eine Ablöse von drei Millionen Euro.

Damit ist der einstige Rapid-Flop nun tatsächlich der neue Rekord-Verkauf des zyprischen Vereins.

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