Testspiel-Hammer! Real Madrid kehrt nach Klagenfurt zurück

Der spanische Topklub Real Madrid kehrt in diesem Sommer nach Österreich zurück.

Nach dem Testspiel der "Königlichen" im vergangenen Jahr gegen die WSG Tirol in Innsbruck zieht es Kylian Mbappe & Co. heuer nach Kärnten.

Am 1. August gastiert Real Madrid im Wörthersee Stadion in Klagenfurt und trifft dort in einem Testspiel auf die AC Florenz. Anpfiff der Begegnung ist um 18 Uhr.

Real gastierte bereits 2021 in Klagenfurt

Für Real Madrid ist es nicht der erste Auftritt am Wörthersee. Bereits 2021 absolvierte der spanische Rekordmeister in Klagenfurt ein Freundschaftsspiel gegen den AC Mailand.

Damals war das Stadion restlos ausverkauft und lockte zehntausende Fans nach Kärnten. Auch diesmal wird mit einer großen Nachfrage gerechnet.

Der Ticketverkauf für das internationale Prestigeduell startet am Mittwoch, dem 15. Juli, um 12 Uhr und erfolgt exklusiv über die Plattform testspiele.at.