Ex-Salzburg-Coach Thomas Letsch geht nach Saudi-Arabien

Ex-Salzburg-Trainer Thomas Letsch hat einen neuen Job. Der Deutsche ist ab sofort Trainer beim saudischen Al-Shabab FC!

Das gab der Klub in der Nacht auf Samstag bekannt. Für Letsch ist es die erste Trainerstation, seit er heuer im Februar bei Red Bull Salzburg entlassen wurde.

Der 57-Jährige tat seine ersten Schritte als Trainer in der Red-Bull-Schule, war unter anderem für die Akademie der "Bullen" und Liefering tätig. Es folgte ein kurzes Intermezzo bei Erzgebirge Aue, bevor es zur Wiener Austria ging.

Nach Stationen bei Vitesse Arnheim in den Niederlanden und dem VfL Bochum in Deutschland kehrte er Anfang 2025 als Chefcoach zu den Salzburgern zurück und war dort für gut ein Jahr Trainer. Nun folgt das erste außereuropäische Abenteuer.

Saudischer Mittelständler

Al-Shabab beendete die abgelaufene Saison in der aus 18 Teams bestehenden Saudi Pro League auf Platz 13.

Der Verein aus der Hauptstadt Riad setzt auf viele heimische Spieler, ein paar Legionäre gibt es aber doch, den höchsten Marktwert haben der Engländer Josh Brownhill, der Algerier Yacine Adli und der Belgier Yannick Carrasco.

Über die Vertragsdetails sowie die Dauer des Kontrakts gab der Verein nichts bekannt.