Karim Adeyemi könnte noch diesen Sommer einen spektakulären Karriereschritt machen.

Laut Barca-Experte Gerard Moreno sowie der "Mundo Deportivo" soll der FC Barcelona an einer Verpflichtung des ehemaligen Red-Bull-Salzburg-Angreifers arbeiten.

Demnach sollen die Katalanen an Borussia Dortmund bereits mit einem Angebot herangetreten sein.

Adeyemi selbst soll auf einen Wechsel zu den "Blaugrana" pochen und diesen als einzige Alternative zu einem Verbleib im Ruhrpott betrachten.

Kam 2022 aus Salzburg

Der amtierende spanische Meister befindet sich im laufenden Transferfenster noch auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive. Unter Dach und Fach ist die Verpflichtung von Newcastle Uniteds Anthony Gordon sowie der Abgang von Stürmer-Star Robert Lewandowski.

Während sich Barca gegen eine feste Verpflichtung von England-Star Marcus Rashford entschieden haben soll, dürfte Atletico Madrids Julian Alvarez nach wie vor der absolute Wunschspieler für den Angriff sein.

Für Borussia Dortmund wäre der laufende Transfer-Sommer wohl die letzte Chance, eine Ablöse für Adeyemi zu lukrieren. Der Vertrag des gebürtigen Münchners läuft im Sommer 2027 aus. Vor vier Jahren zahlten die Westfalen 30 Millionen Euro Ablöse an den FC Red Bull Salzburg.

Häufig Joker in Dortmund

Der 24-jährige Deutsche gilt beim BVB bereits seit geraumer Zeit als Abgangskandidat.

Abseits des Platzes sorgte der elffache DFB-Nationalspieler zuletzt des Öfteren für Negativschlagzeilen. So wurde Adeyemi im vergangenen November wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt.

Unter Cheftrainer Niko Kovac musste sich Adeyemi in der vergangenen Saison immer öfter mit der Jokerrolle begnügen. In wettbewerbsübergreifend 39 Spielen machte er dennoch zehn Tore und sechs Assists.