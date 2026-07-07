Ex-Admiraner steht vor Unterschrift bei spanischem Topklub

Morten Hjulmand steht vor dem nächsten großen Karriereschritt.

Wie die spanische "Marca" berichtet, befindet sich der Transfer des dänischen Mittelfeldspielers von Sporting Lissabon zu Atlético Madrid auf der Zielgeraden. Derzeit halten sich die Berater des 27-Jährigen in Madrid auf, um die letzten Details zu klären.

Eine Einigung mit der Spielerseite haben die Rojiblancos laut einem Bericht der portugiesischen Sportzeitung "O Jogo" bereits in der vergangenen Woche erzielt. Bis zum Trainingsauftakt am 13. Juli soll der Deal finalisiert werden.

Sporting pocht auf höheren Fixbetrag

Einen Knackpunkt stellt zum aktuellen Zeitpunkt noch die Ablösesumme dar. Atlético Madrid soll mit einem Angebot über 35 Millionen Euro inklusive Boni abgeblitzt sein, Sporting Lissabon pocht auf einen höheren Fixbetrag. Die Schmerzgrenze des portugiesischen Vizemeisters für seinen Kapitän soll bei 40 Millionen Euro liegen.

Seine ersten Profiminuten sammelte Hjulmand in der ADMIRAL Bundesliga. Zwischen 2018 und 2021 absolvierte er 74 Pflichtspiele für Admira Wacker, ehe er über Lecce den Sprung zu Sporting Lissabon schaffte.