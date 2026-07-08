Verstärken sich Adi Hütter und Eintracht Frankfurt im Mittelfeld?

Wie die "Bild" berichtet, sollen die Hessen das Werben um Bayern-Talent Noel Aseko intensiviert haben und der Transfer des 20-Jährigen bevorstehen.

Die Parteien sollen sich derzeit in intensiven Gesprächen befinden. Frankfurt habe dem Mittelfeldspieler demnach ein langfristiges Arbeitspapier bis 2030 angeboten und den Münchnern zugleich ein Angebot unterbreitet. Noch soll die Offerte der Hessen aber knapp unter den Erwartungen des FC Bayern sein, der für Aseko rund zwölf Millionen Euro verlangt.

Kehrte im Sommer nach München zurück

Aseko, der in der vergangenen Saison für Hannover 96 in der 2. Bundesliga auflief, war erst in diesem Sommer an die Säbener Straße zurückgekehrt.

Der FC Bayern machte dabei von einer Rückkaufklausel Gebrauch, nachdem der Zweitligist zuvor die Kaufoption gezogen hatte.

Asekos Vertrag in München läuft noch bis 2028. Die finale Entscheidung liegt dem Bericht zufolge aber beim DFB-U21-Nationalspieler, an dem auch mehrere andere Klubs interessiert sein sollen.

Zukunft beim FC Bayern?

Darüber hinaus winkt Aseko auch eine Zukunft beim Rekordmeister: Cheftrainer Vincent Kompany soll ein großer Fan des Mittelfeldspielers sein und ihm die Perspektive auf regelmäßige Einsatzzeiten aufgezeigt haben.

Nach dem Abgang von Leon Goretzka ist im zentralen Mittelfeld ein Platz frei geworden, neben Aseko stehen derzeit Joshua Kimmich, Leih-Rückkehrer Joao Palhinha, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof als weitere Optionen im Kader.

Dass Kompany jungen Spielern Vertrauen schenkt, bewies der Belgier bereits in seiner ersten Saison beim FC Bayern. Dieser Ansatz soll auch in der kommenden Spielzeit fortgesetzt werden. Mit Arijon Ibrahimovic konnte zuletzt bereits ein Talent von einem Verbleib überzeugt werden.