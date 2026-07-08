30-Millionen-Paket! Leipzig setzt wohl weiterhin auf Gruda

Brajan Gruda wird wohl auch in der neuen Saison im Trikot von RB Leipzig auflaufen.

Wie der "kicker" berichtet, haben die Roten Bullen eine grundsätzliche Einigung mit Grudas Stammklub Brighton & Hove Albion über eine weitere Leihe getroffen.

Im Deal inkludiert ist demnach eine Kaufpflicht, die bereits bei einer geringen Anzahl an Einsätzen greifen soll.

Das Gesamtpaket aus Leihe und Ablösesumme inklusive Boni soll rund 30 Millionen Euro schwer sein.

Mainzer Rekord-Abgang

Der 22-jährige Offensivspieler verbrachte bereits das vergangene Halbjahr leihweise in Leipzig und erzielte in 14 Spielen drei Tore, zudem steuerte er drei Vorlagen bei.

Gruda wechselte 2024 für kolportierte 31,5 Millionen Euro vom 1. FSV Mainz 05 nach Brighton. Er ist aktuell weiterhin der Rekord-Abgang der 05er. In der Premier League absolvierte Gruda insgesamt 39 Spiele (zwei Tore, fünf Assists).

Wann genau der ehemalige deutsche Nachwuchsnationalspieler wieder in Leipzig aufschlägt, sei aktuell noch nicht bekannt. Es gebe noch die eine oder andere Formalität zu klären, so der "kicker".