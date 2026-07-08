Werder meldet Zwischenfall: Tribüne im Weserstadion eingebrochen

Bei Bauarbeiten im Weserstadion ist es am Mittwochnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen.

Ein Teil des Tribünenbereichs im Oberrang ist während laufender Modernisierungsarbeiten teilweise eingestürzt, wie der SV Werder Bremen mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen von Umbaumaßnahmen im VIP-Bereich. Eigentlich sollten dort Fensterscheiben entfernt werden. Dabei wurde nach Angaben des Vereins "unbeabsichtigt eine tragende Säule beschädigt".

In der Folge sollen Betonstützen gebrochen sein, wodurch es zu einem Teileinsturz des Tribünenabschnitts kam.

Werder "analysiert die Situation"

Betroffen ist Block 53, der seitlich der Ostkurve in Richtung Südgerade liegt. Die Ostkurve gilt als Heimat der aktiven Fanszene von Werder Bremen.

Eine Gefahr für weitere Tribünenteile besteht laut Verein nicht. Zudem seien bei dem Zwischenfall keine Personen verletzt worden.

Die Verantwortlichen arbeiten nun an der Bewertung des Schadens und der weiteren Vorgehensweise. "Wir analysieren aktuell die Situation und den entstandenen Schaden und hoffen, dass wir die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten können", wird Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH, in einem Vereinsstatement zitiert.

Planmäßig würde Werder seine Saisoneröffnung im heimischen Weserstadion am 15. August mit einem Testspiel gegen den französischen Klub AJ Auxerre feiern.