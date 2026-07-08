Posch: Como holt namhaften Konkurrenten

Como 1907 steht vor der Verpflichtung von Yan Couto.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sichert sich der Stammklub von ÖFB-Nationalspieler Stefan Posch die Dienste des Außenverteidigers von Borussia Dortmund.

Der Brasilianer (24) soll per Leihe inklusive Kaufoption an den Comer See wechseln.

BVB holt wohl Ablöse wieder rein

Couto war im Sommer 2025 für 20 Millionen Euro fest von Manchester City zum BVB gewechselt. Zuvor hatte er bereits eine Saison auf Leihbasis für Schwarz-Gelb gekickt.

In Dortmund musste sich der technisch versierte Defensivmann aber zumeist hinter dem Norweger Julian Ryerson anstellen.

Comos Kaufoption für den vierfachen A-Nationalspieler Brasiliens soll sich nun ebenfalls auf 20 Millionen Euro belaufen.

Promi-Konkurrent für Posch?

Für Stefan Posch, der im vergangenen Frühjahr an den deutschen Bundesligisten Mainz 05 verliehen war, würde der Couto-Deal namhafte Konkurrenz bedeuten.

Die Zukunft des Steirers ist offiziell noch nicht geklärt, der 29-jährige Abwehr-Allrounder hat im Norden Italiens noch einen Vertrag bis Sommer 2029.

Mit Ignace van der Brempt steht ein ehemaliger Red-Bull-Salzburg-Spieler und Rechtsverteidiger im Kader der Mannschaft von Chefcoach Cesc Fabregas.