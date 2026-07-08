Offiziell: Ex-Barca-Star übernimmt Mexikos Nationalteam

Wenige Tage nach dem Aus Mexikos im WM-Achtelfinale ist der bereits länger geplante Trainerwechsel bei der Nationalmannschaft vollzogen.

Ex-Barca-Star Rafael Márquez übernimmt das Amt des Cheftrainers und folgt damit auf Javier Aguirre. Das gibt der mexikanische Fußballverband am Mittwoch bekannt.

"Die Ernennung von Rafael Márquez ist Teil eines geordneten Übergangs", teilt der Verband in einer offiziellen Stellungnahme mit.

Der Wechsel auf der Trainerbank war bereits seit Längerem vorbereitet worden. Seit seiner Ernennung zum Assistenztrainer vor zwei Jahren war vorgesehen, dass der 47-Jährige nach der Weltmeisterschaft in Mexiko, den USA und Kanada die Verantwortung als Chefcoach übernimmt.

Spielte einst für FC Barcelona

Für Márquez ist die neue Aufgabe ein besonderer Schritt.

Der ehemalige Innenverteidiger zählt zu den größten Fußball-Legenden seines Landes. Der Ex-Profi des FC Barcelona – für die Katalanen bestritt er 242 Pflichtspiele – nahm mit Mexiko an fünf Weltmeisterschaften teil und prägte über viele Jahre die Nationalmannschaft.

Nun soll Márquez als Trainer den nächsten Entwicklungsschritt einleiten und Mexiko auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten.