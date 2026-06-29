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Fix! Lewandowski wechselt in die MLS

Der Superstar verlässt den FC Barcelona ablösefrei und unterschreibt nun in den USA.

Fix! Lewandowski wechselt in die MLS Foto: © IMAGO / Pressinphoto
Textquelle: © LAOLA1
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Robert Lewandowski hat einen neuen Arbeitgeber!

Der 37-jährige Pole spielt künftig in der MLS für Chicago Fire. Das gab der Klub aus den USA am Montagabend offiziell bekannt.

Lewandowski kommt ablösefrei, nachdem er seinen Vertrag beim FC Barcelona nicht mehr verlängert hat. Insgesamt vier Jahre kickte der Topstürmer für die Katalanen.

Sein Debüt in der MLS könnte er ausgerechnet gegen Ex-Bayern-Teamkollege Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps feiern. Das Spiel findet am 16. Juli statt.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

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Philipp Lienhart (0 Spiele)

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