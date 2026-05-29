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Deal perfekt! Barca verpflichtet England-Star

Der 25-Jährige erhält beim spanischen Meister einen Fünf-Jahres-Vertrag.

Deal perfekt! Barca verpflichtet England-Star Foto: © IMAGO / IPS
Textquelle: © LAOLA1
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Lange wurde gemunkelt, nun ist es fix!

Der FC Barcelona verpflichtet den 25-jährigen Anthony Gordon. Der Offensivakteur stand zuletzt bei Newcastle United am Platz. Der spanische Meister soll 80 Millionen Euro Ablöse bezahlt haben, so viel wie seit sieben Jahren nicht mehr für einen Spieler.

Gordon unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. In der vergangenen Saison erzielte er in 46 Spielen 17 Tore und bereitete fünf vor.

Zuletzt soll auch der FC Bayern Interesse am Nationalspieler gezeigt haben, schlussendlich konnte der Engländer jedoch von Sportdirektor Deco davon überzeugt werden, zu den Katalanen zu wechseln.

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