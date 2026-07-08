Nach WM-Aus: So steht es um Lennart Karl

Lennart Karl nahm am Mittwoch beim FC Bayern München das Lauftraining auf und kehrte damit nach seinem WM-Aus auf den Rasen zurück.

"Es wird noch etwas dauern, bis ich die Einheiten mit den Jungs mitmachen kann. Nun geht es vor allem darum, nichts zu überstürzen", sagte der 18-jährige Offensivspieler.

Karl hatte sich vor einem Monat in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen und musste aus dem DFB-Camp abreisen.

In den kommenden Wochen wird der dreifache DFB-Nationalspieler sein individuelles Aufbauprogramm an der Säbener Straße fortsetzen, um im Laufe der Saisonvorbereitung wieder in das Training von Chefcoach Vincent Kompany einsteigen zu können.