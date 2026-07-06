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Bericht: Atletico schnappt sich Offensivspieler von PSG

Die "Rojiblancos" verstärken sich wohl mit einem neuen Mann für die Offensive. 40 Millionen Euro fließen in die französische Hauptstadt.

Bericht: Atletico schnappt sich Offensivspieler von PSG Foto: © IMAGO / HMB-Media
Textquelle: © LAOLA1
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Wildert Atletico Madrid in der Ligue 1?

Wie Fabrizio Romano am Montag berichtet, haben sich die "Rojiblancos" und Paris Saint-Germain auf einen Transfer von Kang-in Lee geinigt.

Der Offensivspieler wechselt demnach von der französischen in die spanische Hauptstadt und unterschreibt dort einen Fünfjahresvertrag.

Rotationsspieler in Paris

Als Ablöse fließen wohl rund 40 Millionen Euro für den Mittelfeldakteur. Der südkoreanische Nationalspieler wechselte im Sommer 2023 ablösefrei von RCD Mallorca zum amtierenden Champions-League-Sieger.

Dort kam der 25-Jährige jedoch nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Zu groß war die Konkurrenz in der Offensive. Insgesamt machte Lee für PSG 124 Spiele, kam dabei auf 16 Tore und 16 Vorlagen.

Zweiter Neuzugang für Atleti

Der Südkoreaner wäre für Atletico Neuzugang Nummer zwei in diesem Transferfenster.

Bisher wurde mit Alejandro Grimaldo von Bayer 04 Leverkusen ein neuer Schienenspieler für die linke Seite verpflichtet.

Nächstes Transferziel laut Romano ist Morten Hjulmand. Der ehemalige Kicker von Admira Wacker steht aktuell bei Sporting Lissabon unter Vertrag.

Die Rekord-Einkäufe von Paris Saint-Germain

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