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Admira-Nachwuchscoach folgt Senft zum KSC

Der Trainer-Legionär nimmt einen Österreicher mit in die 2. deutsche Liga. Für Alex Belinger ist es das zweite Auslands-Engagement.

Admira-Nachwuchscoach folgt Senft zum KSC Foto: © Karlsruher SC
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Maximilian Senft darf sich über österreichische Verstärkung beim Karlsruher SC freuen.

Alexander Belinger hat beim deutschen Zweitligisten einen Vertrag als Videoanalyst unterschrieben und wird den vormaligen Ried-Coach unterstützen.

Zweites Auslands-Engagement

Der 31-Jährige war zuletzt drei Jahre lang Cheftrainer der U15-Akademiemannschaft von Admira Wacker. Für den A-Lizenz-Coach ist es nicht das erste Auslandsengagement - er arbeitete 2022/23 schon in Dominik Thalhammers Trainerteam beim belgischen Klub KV Oostende.

Belinger war zuvor auch schon in Hartberg, St. Pölten und Wolfsberg tätig, arbeitete auch als Analyst für diverse ÖFB-Nachwuchsnationalteams.

Mit den Deutschen Emmanuel Faloba und Eduard Buxmann hat Senft zudem zwei seiner bisherigen Ried-Co-Trainer mit nach Karlsruhe gebracht.

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