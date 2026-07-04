Admira-Nachwuchscoach folgt Senft zum KSC

Maximilian Senft darf sich über österreichische Verstärkung beim Karlsruher SC freuen.

Alexander Belinger hat beim deutschen Zweitligisten einen Vertrag als Videoanalyst unterschrieben und wird den vormaligen Ried-Coach unterstützen.

Zweites Auslands-Engagement

Der 31-Jährige war zuletzt drei Jahre lang Cheftrainer der U15-Akademiemannschaft von Admira Wacker. Für den A-Lizenz-Coach ist es nicht das erste Auslandsengagement - er arbeitete 2022/23 schon in Dominik Thalhammers Trainerteam beim belgischen Klub KV Oostende.

Belinger war zuvor auch schon in Hartberg, St. Pölten und Wolfsberg tätig, arbeitete auch als Analyst für diverse ÖFB-Nachwuchsnationalteams.

Mit den Deutschen Emmanuel Faloba und Eduard Buxmann hat Senft zudem zwei seiner bisherigen Ried-Co-Trainer mit nach Karlsruhe gebracht.