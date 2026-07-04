Admira-Nachwuchscoach folgt Senft zum KSC
Der Trainer-Legionär nimmt einen Österreicher mit in die 2. deutsche Liga. Für Alex Belinger ist es das zweite Auslands-Engagement.
von Harald Prantl
Maximilian Senft darf sich über österreichische Verstärkung beim Karlsruher SC freuen.
Alexander Belinger hat beim deutschen Zweitligisten einen Vertrag als Videoanalyst unterschrieben und wird den vormaligen Ried-Coach unterstützen.
Zweites Auslands-Engagement
Der 31-Jährige war zuletzt drei Jahre lang Cheftrainer der U15-Akademiemannschaft von Admira Wacker. Für den A-Lizenz-Coach ist es nicht das erste Auslandsengagement - er arbeitete 2022/23 schon in Dominik Thalhammers Trainerteam beim belgischen Klub KV Oostende.
Belinger war zuvor auch schon in Hartberg, St. Pölten und Wolfsberg tätig, arbeitete auch als Analyst für diverse ÖFB-Nachwuchsnationalteams.
Mit den Deutschen Emmanuel Faloba und Eduard Buxmann hat Senft zudem zwei seiner bisherigen Ried-Co-Trainer mit nach Karlsruhe gebracht.