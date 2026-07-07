Neuer Klub von Ex-Salzburger soll feststehen

Mit einer 0:1-Niederlage gegen Kolumbien im Sechzehntelfinale verabschiedete sich Ghana von der Weltmeisterschaft.

Mit Gideon Mensah hatte ein Ex-Salzburger und ehemaliger Sturm-Graz-Spieler entscheidenden Anteil am Einzug in die k.o.-Phase. Der 27-jährige Linksverteidiger verpasste keine Spielminute und konnte so Werbung in eigener Sache betreiben.

Komplette Einigung bis zum Wochenende erwartet

Nachdem sein Vertrag beim französischen Erstligisten AJ Auxerre in diesem Sommer ausläuft, kann er ablösefrei wechseln. Wie der "Express" berichtet, soll sein neuer Arbeitgeber auch bereits feststehen. Der 1. FC Köln dürfte den Zuschlag erhalten.

Dem Bericht zufolge fehlen nur noch letzte Details, ehe der Transfer in trockenen Tüchern ist. Bis zum Wochenende soll Klarheit herrschen. Über die genauen Vertragsdetails ist nichts bekannt.

Neben Mensah soll laut der Kölner Tageszeitung in diesem Transferfenster noch ein weiterer Linksverteidiger andocken.