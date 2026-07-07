NEWS

Neuer Klub von Ex-Salzburger soll feststehen

Seine starken Leistungen bei der WM haben ihm offenbar den Weg nach Deutschland geebnet. Eine Ablöse wird für den Ghanaer nicht fällig.

Neuer Klub von Ex-Salzburger soll feststehen Foto: © IMAGO / Justus Stegemann
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit einer 0:1-Niederlage gegen Kolumbien im Sechzehntelfinale verabschiedete sich Ghana von der Weltmeisterschaft.

Mit Gideon Mensah hatte ein Ex-Salzburger und ehemaliger Sturm-Graz-Spieler entscheidenden Anteil am Einzug in die k.o.-Phase. Der 27-jährige Linksverteidiger verpasste keine Spielminute und konnte so Werbung in eigener Sache betreiben.

Komplette Einigung bis zum Wochenende erwartet

Nachdem sein Vertrag beim französischen Erstligisten AJ Auxerre in diesem Sommer ausläuft, kann er ablösefrei wechseln. Wie der "Express" berichtet, soll sein neuer Arbeitgeber auch bereits feststehen. Der 1. FC Köln dürfte den Zuschlag erhalten.

Dem Bericht zufolge fehlen nur noch letzte Details, ehe der Transfer in trockenen Tüchern ist. Bis zum Wochenende soll Klarheit herrschen. Über die genauen Vertragsdetails ist nichts bekannt.

Neben Mensah soll laut der Kölner Tageszeitung in diesem Transferfenster noch ein weiterer Linksverteidiger andocken.

Mehr zum Thema

Prominenter Neuzugang für Austria Klagenfurt?

Prominenter Neuzugang für Austria Klagenfurt?

Regionalligen
5
Bericht: Atletico schnappt sich Offensivspieler von PSG

Bericht: Atletico schnappt sich Offensivspieler von PSG

International
Ehemaliger US-Nationalspieler heuert in 2. Liga an!

Ehemaliger US-Nationalspieler heuert in 2. Liga an!

2. Liga
Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

International
3
Young Violets holen Verteidiger von Liefering

Young Violets holen Verteidiger von Liefering

2. Liga
11
FC Barcelona: Poker um Portugal-Star wohl entschieden

FC Barcelona: Poker um Portugal-Star wohl entschieden

La Liga
SV Ried verlängert mit Abwehrtalent und verleiht ihn in 2. Liga

SV Ried verlängert mit Abwehrtalent und verleiht ihn in 2. Liga

Bundesliga

Kommentare

Gideon Mensah 1. FC Köln Transfermarkt Ligue 1 Gerüchteküche