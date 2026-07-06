Über 100 Millionen Euro! Neuer Transferrekord für Tottenham

Sandro Tonali verlässt Newcastle United und wechselt zum Ligarivalen Tottenham Hotspur!

Der 26-jährige Mittelfeldspieler kostet eine kolportierte Ablösesumme von 108 Millionen Euro. Außerdem können noch Bonuszahlungen in Höhe von 8,8 Millionen Euro hinzukommen.

Damit ist Tonali der mit Abstand teuerste Italiener der Fußballgeschichte und auch der teuerste Neuzugang der "Spurs".

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Sperre wegen illegaler Wetten

Der 32-fache Teamspieler wechselte im Sommer 2023 für rund 60 Millionen Euro vom AC Milan nach England. Für Newcastle absolvierte er insgesamt 110 Spiele, dabei gelangen ihm zehn Tore und zehn Vorlagen.

In der Saison 2023/24 war Tonali zwischenzeitlich wegen illegaler Wetten für zehn Monate gesperrt.

Hohe Ausgaben im Sommer

Tonali ist nach Jan Paul van Hecke (60 Millionen von Brighton), Mateus Fernandes (99 Millionen von West Ham), Marcos Senesi (ablösefrei von Bournemouth), Andrew Robertson (ablösefrei von Liverpool) und Martin Dubravka (ablösefrei von Burnley) bereits der sechste namhafte Neuzugang.

Insgesamt gab der 17. der vergangenen Premier-League-Saison damit schon 267 Millionen Euro für neue Spieler aus.