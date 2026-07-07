NEWS

FC Barcelona: Poker um Portugal-Star wohl entschieden

Hansi Flick dürfte seinen Wunschspieler bekommen. Der Portugiese zeigte zuletzt wieder bei der WM sein Können.

FC Barcelona: Poker um Portugal-Star wohl entschieden Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Barcelona steht kurz vor der festen Verpflichtung von Joao Cancelo.

Das berichtet die spanische "Sport". Demnach sollen sich die Katalanen und Saudi-Klub Al-Hilal auf ein Ablösepaket von maximal zehn Millionen Euro für den Portugiesen geeinigt haben.

Leistungsträger bei Portugal

Der 32-jährige Außenverteidiger hatte bereits das Frühjahr 2026 auf Leihbasis bei den "Blaugrana" verbracht.

Zuvor hatte der 73-fache Nationalspieler bereits in der Saison 2023/24 bei Barca gespielt.

Bei der laufenden WM 2026 stand Cancelo in allen Partien der portugiesischen "Selecao" in der Startaufstellung. Am Montag musste er im Achtelfinale gegen Spanien eine bittere Niederlage hinnehmen.

Mehr zum Thema

Bericht: Atletico schnappt sich Offensivspieler von PSG

Bericht: Atletico schnappt sich Offensivspieler von PSG

International
Deutsche Ikone traut Hütter Höhenflug mit Frankfurt zu

Deutsche Ikone traut Hütter Höhenflug mit Frankfurt zu

Deutsche Bundesliga
Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

International
3
SV Ried verlängert mit Abwehrtalent und verleiht ihn in 2. Liga

SV Ried verlängert mit Abwehrtalent und verleiht ihn in 2. Liga

Bundesliga
Vienna holt Offensivmann aus Frankreich

Vienna holt Offensivmann aus Frankreich

2. Liga
5
Ex-Chelsea-Coach übernimmt beim FC Paris

Ex-Chelsea-Coach übernimmt beim FC Paris

International
3
Fix! Cican Stankovic kehrt nach Österreich zurück

Fix! Cican Stankovic kehrt nach Österreich zurück

Bundesliga
27

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Barcelona Hansi Flick Portugal FC Barcelona Al-Hilal Saudi Pro League Joao Cancelo Transfermarkt