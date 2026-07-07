FC Barcelona: Poker um Portugal-Star wohl entschieden

Der FC Barcelona steht kurz vor der festen Verpflichtung von Joao Cancelo.

Das berichtet die spanische "Sport". Demnach sollen sich die Katalanen und Saudi-Klub Al-Hilal auf ein Ablösepaket von maximal zehn Millionen Euro für den Portugiesen geeinigt haben.

Leistungsträger bei Portugal

Der 32-jährige Außenverteidiger hatte bereits das Frühjahr 2026 auf Leihbasis bei den "Blaugrana" verbracht.

Zuvor hatte der 73-fache Nationalspieler bereits in der Saison 2023/24 bei Barca gespielt.

Bei der laufenden WM 2026 stand Cancelo in allen Partien der portugiesischen "Selecao" in der Startaufstellung. Am Montag musste er im Achtelfinale gegen Spanien eine bittere Niederlage hinnehmen.