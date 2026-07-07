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Prominenter Neuzugang für Austria Klagenfurt?

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Sevilla und Schalke soll sogar bereits in Klagenfurt gewesen sein.

Prominenter Neuzugang für Austria Klagenfurt? Foto: © IMAGO / Max Kilian
Textquelle: © LAOLA1
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Bei Neo-Regionalligist Austria Klagenfurt könnte sich ein unerwarteter Transfer anbahnen!

So sollen die Waidmannsdorfer aktuell mit dem vereinslosen Mittelfeldspieler Johannes Geis verhandeln.

Das berichtet die "Krone".

Zuletzt in Schweinfurt

Der ehemalige U21-Nationalspieler Deutschlands kickte in seiner erfolgreichsten Zeit unter anderem für Mainz 05 (2013-15), Schalke 04 (2015-17) und den FC Sevilla (2017/18). In der deutschen Bundesliga machte er 121 Spiele, in der zweiten Bundesliga 155 Partien.

Bis Sommer spielte der 32-Jährige zuletzt bei Drittliga-Absteiger Schweinfurt. Geis soll sogar schon in Klagenfurt gewesen sein.

FIFA-Transfersperre

Probleme bereitet den Klagenfurtern aber weiterhin die noch aufrechte FIFA-Transfersperre. "Obwohl wir alles bezahlt haben", sagte Cheftrainer Bobby Grubor der "Krone".

Am gestrigen Montag wurde dafür die Verlängerung mit Hauptsponsor TGI und Investor Helmut Kaltenegger verkündet. Mehr dazu >>>

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