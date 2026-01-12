Guardiola will Ex-Salzburger zu Manchester City lotsen

Mit seinen starken Leistungen bei Benfica Lissabon hat Amar Dedic das Interesse absoluter Topklubs auf sich gezogen.

Laut mehreren übereinstimmendem Medienberichten plant Manchester City noch in diesem Winter einen Vorstoß. Die Scouts der Cityzens sollen Startrainer Pep Guardiola mit mehrerer positiver Scoutingberichte vom Potenzial des bosnischen Nationalspielers überzeugt haben. Das geht aus einem Bericht der bosnischen Tageszeitung "Oslobođenje" hervor.

Hohes Preisschild für Wintertransfer

Doch im Werben um Dedic bekommt Manchester City offenbar Konkurrenz von einem Ligarivalen: Laut dem türkischen Transferexperten Ekrem Konur soll sich auch der FC Chelsea um den Ex-Salzburger bemühen.

Zum Knackpunkt könnte die Ablösesumme werden: Benfica Lissabon möchte den Rechtsverteidiger in diesem Winter eigentlich nicht ziehen lassen, die Schmerzgrenze der Portugiesen soll demnach bei 60 Millionen Euro liegen.

Nach einem erfolglosen Intermezzo bei Olympique Marseille wechselte Amar Dedic im vergangenen Sommer für 12 Millionen Euro vom FC Red Bull Salzburg nach Lissabon. Beim portugiesischen Topklub konnte er sich auf Anhieb in der Startformation festspielen.