Timo Werner steht vor Abgang in die MLS

Timo Werner steht kurz vor einem Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer.

Wie die "New York Times" berichetet, gibt es eine mündliche Vereinbarung zwischen dem Stürmer und den San Jose Earthquakes. Ein fixer Transfer soll in den nächsten Tagen unter Dach und Fach gebracht werden.

Werner würde zu San Jose als Designated Player wecheln, als einer von maximal drei Spielern pro Team, der nicht dem Salary Cap unterliegt.

In dieser Saison kam der 29-Jährige auf nur drei Joker-Einsätze. Werner wechselte 2022 für 20 Millionen Euro zurück zu Leipzig.