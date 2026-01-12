"Bereue es": Bundesliga-Star stand einst vor Wechsel zum FC Bayen

Im Sommer 2016 wechselte Andrej Kramaric von Leicester City zum deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim, avancierte dort auf Anhieb zum Leistungsträger.

Zehn Jahre später spielt der kroatische Nationalspieler immer noch in Sinsheim, zählte jahrelang zu den treffsichersten Spielern der Liga und stand bisher in 342 Pflichtspielen für die TSG auf dem Platz.

Dass er solange bei dem Verein bleibt, hätte er bei seiner Ankunft nicht gedacht. Das verriet der 34-Jährige im Interview mit dem "kicker".

"Ich hätte nie gedacht, dass ich zehn Jahre lang hier spielen würde. In Deutschland allgemein und speziell in Hoffenheim. Es gibt wenige Spieler, die so lange in einem Verein spielen", so Kramaric.

"Das Einzige, was ich vielleicht bereue"

Zwischenzeitlich hätte er den Klub auch verlassen können, Angebote für den Kroaten, der mit seinem Heimatland 2018 Vizeweltmeister wurde, gab es immer wieder - unter anderem auch vom FC Bayern. 2020 soll der deutsche Rekordmeister an Kramaric Interesse gezeigt haben, der Offensivspieler sich aber für einen Verbleib entschieden haben. Das würde er heute wohl anders machen.

"Im Nachhinein ist das der einzige Verein, von dem ich sage, vielleicht hätte ich das machen sollen. Das ist das Einzige, was ich vielleicht bereue, alles andere hat mich nicht extrem gereizt. Aber wir werden nie wissen, wie das ausgegangen wäre. Das war zur Zeit von Robert Lewandowski, Thomas Müller und all den anderen, da war klar, dass ich nicht so viel gespielt hätte wie hier", so Kramaric.

Will in Hoffenheim bleiben

Mittlerweile ist für den Routinier selbst ein Abschied aber kein Thema mehr. Sein Vertrag im Kraichgau läuft zwar mit Saisonende aus, er würde aber gern bei der TSG bleiben.

"Ich will einfach weiter Fußball spielen, am liebsten in Hoffenheim, ich bin noch extrem motiviert hier. Wenn es in meiner Macht läge, würde ich sofort unterschreiben", so der 34-Jährige.

In dieser Saison hat er seinen lange unumstrittenen Stammplatz etwas eingebüßt, nimmt zeitweise auch auf der Bank Platz. Unter Cheftrainer Christian Ilzer kam er heuer in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, steuerte vier Tore und drei Assists bei.