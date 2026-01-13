Moniz-Schützling für Leipzig: ÖFB-Trio bekommt neuen Teamkollegen

RB Leipzig steht kurz vor der ersten Winter-Neuverpflichtung.

Wie "Sky" am Montag berichtet, soll der Klub des ÖFB-Trios Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald unmittelbar davorstehen, Suleiman Sani unter Vertrag zu nehmen.

Der 19-jährige Nigerianer soll für fünf bis sieben Millionen Euro Ablöse vom slowakischen Erstligisten AS Trencin kommen.

Mit Flügelspieler Sani sollen sich die "Roten Bullen" bereits einig sein, zwischen den Slowaken und dem Bundesligisten sollen die Verhandlungen weit fortgeschritten sein.

Neuer Offensiv-Kollege für Baumi und Co.

Unter Trainer Ricardo Moniz (von 2011 bis 2012 bei Salzburg) spielte sich das Talent in der "Nike Liga" ins Rampenlicht - das entging auch zahlreichen anderen Vereinen nicht.

Neben Leipzig sollen unter anderem Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt an Sani dran gewesen sein.

Mit dem 2006er-Jahrgang sorgt der aktuelle Tabellendritte der deutschen Bundesliga für mehr Kaderbreite in der Offensive.

In den vergangenen Wochen musste Trainer Ole Werner auf den Angriffspositionen immer wieder improvisieren, weil Leistungsträger wie Mittelstürmer Romulo, Flügelspieler Johan Bakayoko und zuletzt Yan Diomande verletzt oder aufgrund des Afrika-Cups fehlten.