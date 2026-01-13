NEWS

Moniz-Schützling für Leipzig: ÖFB-Trio bekommt neuen Teamkollegen

Baumgartner, Schlager und Co. erwarten die erste Winter-Verstärkung. Ein heiß begehrter Offensivmann soll in Leipzig anheuern.

Moniz-Schützling für Leipzig: ÖFB-Trio bekommt neuen Teamkollegen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

RB Leipzig steht kurz vor der ersten Winter-Neuverpflichtung.

Wie "Sky" am Montag berichtet, soll der Klub des ÖFB-Trios Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald unmittelbar davorstehen, Suleiman Sani unter Vertrag zu nehmen.

Der 19-jährige Nigerianer soll für fünf bis sieben Millionen Euro Ablöse vom slowakischen Erstligisten AS Trencin kommen.

Mit Flügelspieler Sani sollen sich die "Roten Bullen" bereits einig sein, zwischen den Slowaken und dem Bundesligisten sollen die Verhandlungen weit fortgeschritten sein.

Neuer Offensiv-Kollege für Baumi und Co.

Unter Trainer Ricardo Moniz (von 2011 bis 2012 bei Salzburg) spielte sich das Talent in der "Nike Liga" ins Rampenlicht - das entging auch zahlreichen anderen Vereinen nicht.

Neben Leipzig sollen unter anderem Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt an Sani dran gewesen sein.

Mit dem 2006er-Jahrgang sorgt der aktuelle Tabellendritte der deutschen Bundesliga für mehr Kaderbreite in der Offensive.

In den vergangenen Wochen musste Trainer Ole Werner auf den Angriffspositionen immer wieder improvisieren, weil Leistungsträger wie Mittelstürmer Romulo, Flügelspieler Johan Bakayoko und zuletzt Yan Diomande verletzt oder aufgrund des Afrika-Cups fehlten.

Mehr zum Thema

Timo Werner steht vor Abgang in die MLS

Timo Werner steht vor Abgang in die MLS

Deutsche Bundesliga
Lazaro: Abgang aus Turin naht

Lazaro: Abgang aus Turin naht

Serie A
28
"Bereue es": Bundesliga-Star stand einst vor Wechsel zum FC Bayen

"Bereue es": Bundesliga-Star stand einst vor Wechsel zum FC Bayen

Deutsche Bundesliga
2
Nachtragsspiele in deutscher Bundesliga terminiert

Nachtragsspiele in deutscher Bundesliga terminiert

Deutsche Bundesliga
Verletzt! FC Bayern muss vorerst auf Verteidiger verzichten

Verletzt! FC Bayern muss vorerst auf Verteidiger verzichten

Deutsche Bundesliga
1
HSV bestätigt schwere Vorwürfe gegen Ex-Sportvorstand Kuntz

HSV bestätigt schwere Vorwürfe gegen Ex-Sportvorstand Kuntz

Deutsche Bundesliga
1
Für WM-Traum: Ex-Bayern-Kicker vor Rückkehr nach Frankreich?

Für WM-Traum: Ex-Bayern-Kicker vor Rückkehr nach Frankreich?

Premier League
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Transfermarkt Gerüchteküche AS Trencin ÖFB-Legionäre RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt