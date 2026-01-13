Leipzig-Abgang? Schlager-Entscheidung soll feststehen

Xaver Schlager soll hinsichtlich seiner Zukunft eine Entscheidung getroffen haben.

Seit Monaten arbeitet RB Leipzig dem Vernehmen nach an der Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags des 28-jährigen ÖFB-Teamspielers. Wie die "Leipziger Volkszeitung" nun berichtet, soll jetzt Klarheit herrschen.

Schlager stehe "der Sinn nach einer Veränderung."

"Alte Dame" statt "Rote Bullen"?

Laut dem Bericht wird der Mittelfeldspieler sein Arbeitspapier bei den Sachsen nicht verlängern und stattdessen eine neue Herausforderung angehen.

Neben Juventus Turin, denen seit Monaten reges Interesse nachgesagt wird, sollen auch weitere Topklubs reges Interesse an den Diensten des St. Valentiners haben. Ein Abgang im Winter gelte aber als äußerst unwahrscheinlich.

Der 49-fache Nationalspieler kam im Juli 2022 für zwölf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu RB Leipzig. Im Herbst machte er in der Bundesliga und im DFB-Pokal 14 Spiele, in denen ihm zwei Tore gelangen.

Während Schlager in den vergangenen Saisonen immer wieder von schwereren Verletzungen geplagt wurde, verpasste er in der aktuellen Spielzeit bisher "nur" vier Spiele verletzungsbedingt.