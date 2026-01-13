Lazaro: Abgang aus Turin naht

Im Sommer 2022 dockte Valentino Lazaro beim FC Torino an - zunächst leihweise, nach einer Saison fix.

117 Pflichtspiele hat der 29-Jährige inzwischen für "Toro" bestritten, allzu viele dürften nicht mehr dazukommen.

Kein neues Angebot

Italienische Medien berichten, dass dem Grazer kein Angebot zur Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags mehr vorgelegt wird.

Ein vorzeitiger Abgang im Winter gilt aktuell als unwahrscheinlich, doch spätestens im Sommer wird der 36-fache ÖFB-Teamspieler seine Zelte in Turin wohl abbrechen.

Interesse aus Deutschland

Einen ersten Interessenten gibt es offenbar auch schon. Der deutsche Bundesligist Union Berlin soll sich mit dem Außenbahnspieler beschäftigen.

Lazaro hat in seiner Profi-Karriere bisher bei Red Bull Salzburg, Hertha BSC, Inter Mailand, Newcastle, Borussia Mönchengladbach, Benfica und eben Torino gekickt.