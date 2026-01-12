Für WM-Traum: Ex-Bayern-Kicker vor Rückkehr nach Frankreich?

Für eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro wechselte Mathys Tel im vergangenen Sommer vom FC Bayern München zum englischen Topklub Tottenham. Nach einem halben Jahr könnte er sich aber wieder vorzeitig aus London verabschieden.

Wie Transferinsider Fabrizio Romano am Montag berichtet, soll der 20-jährige Offensivspieler vor einer Rückkehr nach Frankreich stehen. Dort soll unter anderem Aufsteiger Paris FC Interesse an einer Leihe des Franzosen zeigen und Tel mit der Perspektive auf Spielzeit locken.

Diese erhält der 20-Jährige bei den Spurs nämlich nur unregelmäßig. Zuletzt stand der Angreifer zwar drei Mal in Folge in der Startelf, in der Hinrunde pendelte er aber zwischen der ersten Elf und der Ersatzbank. In 19 Pflichtspielen stand Tel insgesamt 685 Minuten auf dem Feld, erzielte dabei drei Tore.

Für den FC Paris spielte der Franzose bereits in seiner Jugend, wechselte 2020 aber in die Akademie von Stade Rennes, wo er seinen Durchbruch erlangte und sein Profidebüt feierte.

WM-Teilnahme in weiter Ferne

Der aktuelle U21-Nationalspieler Frankreichs hat aktuell wohl keine Chance auf eine Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft in Nordamerika, die laut Romano als großes Ziel des Angreifers gilt. Auch Tels erhofftes Debüt in der A-Nationalmannschaft blieb bisher aus.

Um seine Chancen doch noch zu erhöhen und sich - trotz starker Konkurrenz auf seiner Position - in das Blickfeld von Frankreich-Cheftrainer Didier Deschamps zu spielen, könnte ein Wechsel in die Ligue 1 helfen.

Die Spurs bestehen aktuell aber darauf, dass der 20-Jährige in London bleibt. Mit Brennan Johnson hat man in diesem Winter bereits einen Offensivspieler verloren, der Waliser schloss sich Oliver Glasners Crystal Palace an.

Bewegung in die Bestrebungen des FC Paris könnte ein Neuzugang in der Offensive bringen, Tel dann bis Sommer verliehen werden. Der Vertrag des ehemaligen Bayern-Kickers bei den Spurs läuft noch bis 2031, ein dauerhafter Abgang ist kein Thema.