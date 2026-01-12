Ex-WAC-Stürmer könnte bei Celtic Glasgow anheuern

Mohamed Bamba hat seinen Stammplatz beim FC Lorient verloren. In den letzten beiden Ligue-1-Spielen kam er jeweils nur von der Bank.

Aus diesem Grund soll der Stürmer einen Wintertransfer in Erwägung ziehen. Laut der französischen Tageszeitung "Ouest France" hat Celtic Glasgow ein Leihangebot mit anschließender Kaufoption abgegeben.

Nach der gescheiterten Rückkehr von Kyogo Furuhashi ist der Tabellenzweite der Scottish Premiership weiter auf der Suche nach einem Stürmer. Der schottische Traditionsklub soll bereits erste Gespräche aufgenommen haben.

Erst kürzlich wurde Bamba von Nwaiwu als teuerster WAC-Abgang der Vereinsgeschichte abgelöst (Mehr Infos>>>). Der Verkauf des Ivorers an den FC Lorient brachte den Lavanttalern im Jänner 2025 rund 5 Millionen Euro ein.