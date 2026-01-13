NEWS

Mainz 05 baggert an ÖFB-Teamspieler

Neo-Coach Urs Fischer dürfte bei der Suche nach einem neuen Verteidiger auf einen Schützling von Ralf Rangnick gestoßen sein.

Mainz 05 baggert an ÖFB-Teamspieler
Spielt beim FSV Mainz 05 bald ein vierter Österreicher?

Wie die "Allgemeine Zeitung" berichtet, sollen die "Mainzaaa" großes Interesse an Stefan Posch haben. Der Italien-Legionär ist aktuell von Bologna an Como ausgeliehen.

Bei der Fabregas-Truppe ist der Verteidiger lediglich Rotationsspieler, stand in der Liga erst dreimal in der Startelf.

Zurück auf die alte Position?

In den letzten Jahren lief Posch, wie auch im ÖFB-Team, vermehrt als rechter Außenverteidiger auf. Bei Mainz würde er auf seine angestammte Position zurückkehren.

Denn nicht erst seit Fischers Amtsantritt spielt der FSV mit Fünferkette, Posch wäre voraussichtlich rechts in der Innenverteidigung eingeplant. Dort spielte er auch während seiner letzten Bundesliga-Station bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Laut "transfermarkt" liegt Poschs Marktwert zurzeit bei 5,5 Millionen Euro. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft bis Sommer 2027.

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Bologna Stefan Posch Gerüchteküche Transfermarkt Como 1907 Serie A ÖFB-Legionäre Urs Fischer