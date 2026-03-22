Torfest mit Eigentor: Lawal-Klub verpasst Meisterschafts-Playoff

Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs der Jupiler Pro League geht es Für ÖFB-Goalie Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger mit dem KRC Genk um die Qualifikation für die Meisterschafts-Playoffs.

Um noch um den Meistertitel mitspielen zu können, hätte Genk einen Sieg gegen La Louviere gebraucht. Gleichzeitig hätte KAA Gent nicht gegen Dender gewinnen dürfen.

Doch der KRC verspielt seine Chancen durch ein 5:5 gegen Louviere. Lawal trifft dabei ins eigene Tor. Auch ein Sieg von Genk hätte nichts am Ausgang des Grunddurchgangs geändert, denn im Parallelspiel setzt sich Gent mit 3:1 durch.

Zwei ÖFB-Kicker gegen den Abstieg

Während sich Raul Florucz mit seinem Klub Union Saint-Gilloise als Tabellenführer fix für die Meisterschafts-Playoffs qualifiziert, geht es für Tobias Hedl (Zulte Waregem) und Oluwaseun Adewumi (Cercle Brugge) ins untere Playoff und somit gegen den Abstieg.

Lawals und Sattlbergers Genk verpasst mit 42 Punkten um nur zwei Zähler die Meisterschafts-Playoffs.