Ski-Exot verkündet Karriereende

Kurz vor den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina verletzte sich Henrik von Appen beim Weltcuprennen von Crans-Montana schwer am Knie.

Für den Chilenen war damit der Traum von seiner vierten Olympia-Teilnahme geplatzt.

Nun zieht der Speed-Spezialist endgültig den Schlussstrich.

"Heute schließe ich eines der wichtigsten Kapitel meines Lebens ab", verkündet der 31-Jährige auf Instagram.

"Die größte Ehre meiner Karriere"

2013 feierte von Appen sein Weltcup-Debüt. Ingesamt acht Mal fuhr er in die Punktränge, wobei ein 14. Platz 2022 beim Super-G in Beaver Creek sein bestes Resultat war.

Nun beendet er aber seinen Traum: "Nach vielen Jahren, in denen ich diesen Traum verfolgt habe, ist es nun an der Zeit, meine Karriere als professioneller Skifahrer zu beenden."

"Es war keine leichte Entscheidung, aber ich habe sie mir sehr gut überlegt. Ich gehe mit Stolz: jedes Training, jede überwundene Verletzung, jeden Start, jeden Sturz und jeden kleinen Schritt nach vorn, der mich hierher gebracht hat."

"Chile weltweit zu vertreten, war die größte Ehre meiner Karriere. Ich hoffe, ich konnte zukünftige Generationen dazu inspirieren, daran zu glauben, dass man auch von weit her mit den Besten der Welt mithalten kann", schreibt der Südamerikaner stolz.