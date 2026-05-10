Wiener Derby heute LIVE: Rapid Wien - Austria Wien

Am 31. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Wiener Derby zwischen Rapid und Austria (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Mannschaften haben das Meisterrennen bereits hinter sich gelassen, kämpfen jedoch weiterhin um wichtige Punkte im Rennen um die europäischen Startplätze.

Rapid musste zuletzt einen Rückschlag hinnehmen: Nach einer Pausenführung unterlagen die Hütteldorfer dem Tabellenführer LASK am Ende mit 1:3. Die Austria hingegen kommt mit Rückenwind ins Derby, nachdem ein 1:0-Erfolg gegen Hartberg gelang.

Das letzte direkte Duell endete mit einem 1:1-Unentschieden. Im Grunddurchgang hatte die Austria die Nase vorne und konnte beide Begegnungen für sich entscheiden.

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