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Wiener Derby heute LIVE: Rapid Wien - Austria Wien

Am 31. Spieltag steht das Wiener Derby auf dem Programm. LIVE-Infos:

Wiener Derby heute LIVE: Rapid Wien - Austria Wien
Textquelle: © LAOLA1
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Am 31. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Wiener Derby zwischen Rapid und Austria (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Mannschaften haben das Meisterrennen bereits hinter sich gelassen, kämpfen jedoch weiterhin um wichtige Punkte im Rennen um die europäischen Startplätze.

Rapid musste zuletzt einen Rückschlag hinnehmen: Nach einer Pausenführung unterlagen die Hütteldorfer dem Tabellenführer LASK am Ende mit 1:3. Die Austria hingegen kommt mit Rückenwind ins Derby, nachdem ein 1:0-Erfolg gegen Hartberg gelang.

Das letzte direkte Duell endete mit einem 1:1-Unentschieden. Im Grunddurchgang hatte die Austria die Nase vorne und konnte beide Begegnungen für sich entscheiden.

LIVE-Ticker:

Derby mit Titelaussichten: Als es um mehr als nur Wien ging

1989/90: Austria-Rapid 0:0 (33. Runde)
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