Arsenal FC Arsenal FC ARS Manchester City Manchester City MCI
Endstand
0:2
0:0 , 0:2
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Patzer von Arsenal-Ersatztormann ebnet City den Weg zum Titel

Lange Zeit steht die Null auf beiden Seiten, ehe sich Ersatztormann Kepa einen Patzer leistet und O'Reilly zum Matchwinner avanciert. Damit gewinnt City den EFL-Cup.

Patzer von Arsenal-Ersatztormann ebnet City den Weg zum Titel Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Im Finale des EFL-Cups unterliegt Arsenal Manchester City mit 0:2.

In der ersten Halbzeit findet Arsenal einen besseren Start in die Partie und kommt durch Kai Havertz in der 7. Minute zu einer Chance. Danach nimmt City das Heft in die Hand. Dennoch gelingt es beiden Ersatztorhütern in der ersten Halbzeit kein Gegentor zu kassieren.

O'Reilly als Matchwinner

Auch in der zweiten Halbzeit zeigt sich vorerst ein ähnliches Bild, City mit leichten Vorteilen gegenüber Arsenal.

In der 60. Minute trifft Manchester City zum 1:0. Nico O'Reilly nutzt einen Fehler von Arsenal-Keeper Kepa Arrizabalaga aus. Der 31-jährige Spanier lässt eine Flanke von Rayan Cherki durch die Hände rutschen und O'Reilly nickt aus kurzer Distanz ein.

Nur wenige Minuten später ist es erneut O'Reilly, der eine Flanke von Matheus Nunes per Kopf im Tor von Kepa unterbringt.

Der FC Arsenal bäumt sich in der Schlussphase noch einmal auf und trifft dreimal das Aluminium (2x Riccardo Calafiori, Gabriel Jesus). Am Ende gewinnt Manchester City mit 2:0 und sichert sich den Titel.

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