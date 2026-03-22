New York City FC New York City FC NYC
Inter Miami CF Inter Miami CF MIA
Endstand
2:3
1:1 , 1:2
  • Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau
  • Axel Agustin Ojeda
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Wolf verliert mit New York City FC gegen Messi und Co.

Für den ÖFB-Legionär Hannes Wolf und seinen Klub ist es die erste Saisonniederlage.

Wolf verliert mit New York City FC gegen Messi und Co. Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Der Steirer Hannes Wolf muss sich mit dem New York City FC dem Starensemble von Inter Miami um Lionel Messi geschlagen geben.

In der MLS verlieren die New Yorker zu Hause mit 2:3.

Das Team des ÖFB-Legionärs kassiert im fünften Saisonspiel seine erste Niederlage, liegt als Zweiter der Eastern Conference vorerst aber weiter knapp vor Inter Miami.

Der achtmalige Weltfußballer Messi trifft im Yankee Stadium per Freistoß zum 2:2 (61.). Wolf wird in der 83. Minute beim Stand von 2:3 ausgewechselt.

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