Wolf verliert mit New York City FC gegen Messi und Co.

Der Steirer Hannes Wolf muss sich mit dem New York City FC dem Starensemble von Inter Miami um Lionel Messi geschlagen geben.

In der MLS verlieren die New Yorker zu Hause mit 2:3.

Das Team des ÖFB-Legionärs kassiert im fünften Saisonspiel seine erste Niederlage, liegt als Zweiter der Eastern Conference vorerst aber weiter knapp vor Inter Miami.

Der achtmalige Weltfußballer Messi trifft im Yankee Stadium per Freistoß zum 2:2 (61.). Wolf wird in der 83. Minute beim Stand von 2:3 ausgewechselt.