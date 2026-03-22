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Endstand
0:20:0 , 0:2
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Nico O'Reilly
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Nico O'Reilly
NEWS
EFL-Cup-Finale LIVE: FC Arsenal - Manchester City
Die "Gunners" haben im Endspiel des EFL-Cups ihre erste Titelchance. LIVE-Infos:
Der FC Arsenal duelliert sich im Finale des EFL-Cups mit Manchester City um die erste Trophäe des Jahres (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die "Gunners" sind Tabellenführer in der Premier League und mit 61 Punkten bereits neun Zähler vor Manchester City. Die Londoner konnten zuletzt 2:0 gegen den FC Everton gewinnen und holten in den letzten vier Liga-Spielen einen Sieg.
Pep Guardiola und die Skyblues agieren in der Liga inkonstant und kamen bei West Ham United zuletzt nicht über ein 1:1 hinaus. Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat ManCity aber bereits einen Zehn-Punkte-Polster.