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Endstand
0:2
0:0 , 0:2
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EFL-Cup-Finale LIVE: FC Arsenal - Manchester City

Die "Gunners" haben im Endspiel des EFL-Cups ihre erste Titelchance. LIVE-Infos:

EFL-Cup-Finale LIVE: FC Arsenal - Manchester City Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Arsenal duelliert sich im Finale des EFL-Cups mit Manchester City um die erste Trophäe des Jahres (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die "Gunners" sind Tabellenführer in der Premier League und mit 61 Punkten bereits neun Zähler vor Manchester City. Die Londoner konnten zuletzt 2:0 gegen den FC Everton gewinnen und holten in den letzten vier Liga-Spielen einen Sieg.

Pep Guardiola und die Skyblues agieren in der Liga inkonstant und kamen bei West Ham United zuletzt nicht über ein 1:1 hinaus. Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat ManCity aber bereits einen Zehn-Punkte-Polster.

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