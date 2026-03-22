Ohne Wanner! Eindhoven unterliegt Abstiegskandidaten

PSV Eindhoven und Paul Wanner verlieren das zweite Ligaspiel in Folge!

Auswärts bei SC Telstar setzt es am 28. Spieltag der Eredivisie eine 1:3-Niederlage. Der Neo-ÖFB-Legionär sitzt dabei 90 Minuten auf der Bank.

In der 39. Minute muss Wanner mitansehen, wie Teamkollege Salah-Eddine nach einem Gerangel mit Gerald Alders glatt Rot sieht. Noch vor der Pause kann Telstar durch Brouwer (45+3.) zuschlagen.

Sildillia gelingt zwar der Ausgleich rasch nach Wiederbeginn. Van Duijin (66.) stellt die Führung aber wieder her, ehe Tejan (74. die Vorentscheidung besorgt. PSV führt die Tabelle mit 15 Punkten Vorsprung auf Feyenoord an, Telstar katapultiert sich von Rang 16 auf Platz 14.