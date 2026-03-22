Kainz-Trainer Kwasniok entlassen!

Florian Kainz bekommt einen neuen Trainer.

Nach sieben sieglosen Spielen en suite trennt sich der 1. FC Köln am Sonntag von Cheftrainer Lukas Kwasniok, das berichteten "Bild", "kicker" und "Express" übereinstimmend.

Wenig später bestätigte Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler die Berichte: "Wir haben uns am Sonntag sehr intensiv mit unserer aktuellen Situation beschäftigt und sind zu der Entscheidung gekommen, für die letzte Phase der Saison auf der Cheftrainer-Position einen Impuls zu setzen."

Interimstrainer schon bekannt

Damit müssen sich die Kölner einen neuen Coach suchen, Assistent Rene Wagner übernimmt bis dahin interimsmäßig.

Kwasniok heuerte Anfang der Saison in der Domstadt an und führte den "Effzeh" zwischenzeitlich sogar in die Nähe der Europapokal-Plätze. Am neunten Spieltag war Köln noch Siebter, seit Ende Jänner konnte man aber nicht mehr gewinnen und fiel dementsprechend auf Rang 15 zurück.

Am vergangenen Spieltag holte Köln ein 3:3 im Heim-Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Vor der Länderspielpause erfolgt nun die Trennung von Chefcoach Kwasniok.