Nebel am Anfang und am Ende: Mainz biegt Frankfurt

Am 27. Spieltag der deutschen Bundesliga gewinnt FSV Mainz 05 mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. ÖFB-Legionär Phillipp Mwene steht bis zur 69. Minute am Feld und wird für Landsmann Nikolas Veratschnig ausgetauscht. Stefan Posch spielt durch.

Für die Gastgeber beginnt die Partie ideal: Nach einem Outeinwurf geht es nämlich schnell. Letztendlich findet Becker Nebel, dessen abgefälschter Schuss im linken Eck einschlägt (6.).

Anschließend haben die 05er Vorteile, die Eintracht schlägt allerdings mit der ersten Chance zurück. Im Anschluss an einen Abpraller bringt Bahoya eine flache Hereingabe ins Zentrum, wo Brown aus kurzer Distanz einschießt (20.). Mainz hat danach noch die ein oder andere Chance, dennoch geht es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Doppelstange in der Schlussphase

Es dauert genau eine Viertelstunde, bis eines der beiden Teams wieder gefährlich werden kann. Chaibi (60.) köpft nach einer Doan-Hereingabe an die Latte. Der Japaner selbst scheitert zehn Minuten später an Batz.

Becker holt zu Beginn der Schlussviertelstunde einen Elfmeter heraus - eigentlich. Denn nach VAR-Check gibt der Schiedsrichter zwar an, dass es sich um ein strafbares Foul im Sechzehner handelt. Da Costa foult den Frankfurter Burkardt nämlich im Vorfeld.

Die beste Chance in der bisherigen zweiten Hälfte hat ebenso Becker. Nach einem Steckpass von Sano visiert der Stürmer das rechte Eck an. Doch er trifft nur die Innstange. Von dort aus geht der Ball an die andere Stange und kullert entlang der Torauslinie.

Nebel sorgt für späte Ekstase

Doch es bleibt nicht beim Remis. In der 89. Minute initiiert Sano mit einem starken Lauf, legt noch auf Widmer rüber, der Weiper per Flanke findet. Der Joker scheitert zwar an Batz, Nebel bringt den Nachschuss aber im linken Eck unter.

Somit hüpft Mainz (30 Punkte) auf Platz elf in der Tabelle, während Frankfurt (38 Pkt.) Siebter bleibt.