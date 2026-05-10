Samsonova, Liudmila SAM
Potapova, Anastasia POT
Endstand
0:2
3:6 , 2:6
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Potapova steht in Rom im Achtelfinale

Die Österreicherin feiert einen souveränen Zwei-Satz-Sieg. In der nächsten Runde wartet die Nummer fünf der Welt.

Potapova steht in Rom im Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova steht beim WTA-Masters in Rom im Achtelfinale.

Die Neo-Österreicherin besiegt in der dritten Runde des Turniers in der italienischen Hauptstadt ihre ehemalige Landsfrau Liudmila Samsonova (WTA 21.) aus Russland mit 6:3, 6:2.

Potapova behält die Nerven

Dabei startet Potapova gut in die Partie. Schon das zweite Aufschlagsspiel im ersten Satz kann Potapova ihrer Gegnerin abnehmen.

Doch Samsonova gelingt das sofortige Re-Break. Die ÖTV-Spielerin lässt sich davon allerdings nicht unterkriegen und holt im Spiel darauf wiederum das Break.

Danach bleibt Potapova im Aufschlag stabil und holt sich mit ihrem dritten Satzball den ersten Satz.

Macht­demonstration im zweiten Satz

Der zweite Satz geht dann erneut perfekt los für die Österreicherin. Potapova holt sich zwei Breaks und geht schnell mit 4:0 in Führung.

Österreichs Nummer eins lässt im gesamten zweiten Satz nicht einen Breakball zu und holt sich schließlich mit ihrem ersten Matchball nach 1:28 Stunden den Sieg.

Nächste Gegnerin um den Einzug ins Viertelfinale ist die US-amerikanische Nummer fünf der Welt, Jessica Pegula.

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