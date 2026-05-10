Medien: Affengruber im Fokus von italienischem Spitzenklub

Wohin zieht es David Affengruber im Sommer?

Der Innenverteidiger hat sich beim FC Elche stark entwickelt und sich mit seinen Leistungen in dieser Saison auf die Wunschlisten diverser Topklubs in Europa gespielt.

Debüt im März

In der spanischen LaLiga stand er in 30 Spielen in der Startformation, traf zudem ein Mal und legte einen Treffer vor. Im März wurde er erstmals von Teamchef Ralf Rangnick für einen ÖFB-Lehrgang nominiert. Beim 5:1 gegen Ghana feierte er in der 80. Minute sein Debüt.

Nach Informationen von "Sky" gibt es Interesse aus der Bundesliga, aus Italien und Spanien. Zuletzt wurden dabei immer wieder Klubs wie Atletico Madrid, Sevilla, AC Milan und Manchester United genannt (Hier nachlesen >>>).

Wird es doch die Serie A?

Wie "Tuttosport" nun berichtet, soll auch Juventus Turin den 25-jährigen Österreicher auf der Liste haben. Laut dem Bericht wäre Affengruber, der nur noch bis 2027 an Elche gebunden ist, für weniger als zehn Millionen Euro zu haben.

Für den ehemaligen Sturm-Kicker steht also ein spannender Sommer bevor. Zuerst geht es aber darum, mit Elche den Klassenerhalt zu fixieren und gleichzeitig seine Chance zu wahren, auf den WM-Zug aufzuspringen.