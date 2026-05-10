Samsonova, Liudmila SAM
Potapova, Anastasia POT
Endstand
0:2
3:6 , 2:6
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WTA Rom LIVE: Anastasia Potapova - Liudmila Samsonova

Österreichs Nummer 1 trifft in der 3. Runde auf die Russin Samsonova. LIVE-Infos:

WTA Rom LIVE: Anastasia Potapova - Liudmila Samsonova Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Tennis-Nummer-Eins Anastasia Potapova (WTA-38.) trifft in der 3. Runde des WTA-1000-Turniers von Rom auf die Russin Liudmila Samsonova (ab 12:10 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Tags zuvor setzte sich Potapova sicher gegen die an elf gesetzte Tschechin Karolina Muchova durch. Samsonova (WTA-21.) überwand ihrerseits Ann Li aus den USA.

Auf der WTA-Tour begegneten sich Österreichs Nummer eins und ihre ehemalige Landsfrau bisher zwei Mal. Beide Mal war Potapova siegreich.

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