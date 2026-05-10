WTA Rom LIVE: Anastasia Potapova - Liudmila Samsonova

Österreichs Tennis-Nummer-Eins Anastasia Potapova (WTA-38.) trifft in der 3. Runde des WTA-1000-Turniers von Rom auf die Russin Liudmila Samsonova (ab 12:10 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Tags zuvor setzte sich Potapova sicher gegen die an elf gesetzte Tschechin Karolina Muchova durch. Samsonova (WTA-21.) überwand ihrerseits Ann Li aus den USA.

Auf der WTA-Tour begegneten sich Österreichs Nummer eins und ihre ehemalige Landsfrau bisher zwei Mal. Beide Mal war Potapova siegreich.