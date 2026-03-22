Lienhart-Comeback! Freiburg dreht Partie bei St. Pauli

Der SC Freiburg gewinnt beim Comeback von Philipp Lienhart. Am 27. Spieltag der deutschen Bundesliga siegen die Breisgauer mit 2:1 beim FC St. Pauli.

Der SCF hat durch Beste (3.) die erste gute Chance, dann wird St. Pauli aber gefährlicher. Rasmussen scheitert an Atubolu (6.), Fujita (18.) probiert es aus der Distanz, ehe Vasilj einen Grifo-Abschluss vereitelt.

Danach erhöhen die Gastgeber den Druck. Nach Möglichkeiten von Rasmussen (22.) und Fujita (23.) liegt der Ball nach einer Ecke im Netz. Ando leitet per Kopf auf Sinani weiter, der das Leder aus kurzer Distanz über die Linie drückt (24.).

Lienhart kommt, Freiburg mit der Wende

In der Halbzeit reagiert SCF-Coach Schuster auf den Rückstand, bringt mit Irie und Lienhart zwei neue Spieler. Für den ÖFB-Teamspieler ist es das erste Bundesliga-Spiel seit Mitte Jänner.

Beide Einwechslungen zeigen ihre Wirkungen: Lienhart stabilisiert die Abwehr mit Ginter, Irie sorgt vorne für Gefahr. Den Ausgleich erzielt allerdings ein Ex-Spieler von St. Pauli: Eine abgefälschte Grifo-Flanke wird noch einmal von Matanovics Knie in eine andere Richtung gelenkt (65.).

Irie dreht die Partie vermeintlich in der 74. Minute, doch nach VAR-Check wird eine Abseitssituation festgestellt. Vier Minuten später ist es wieder Matanovic, diesmal zählt das 2:1. Iries Schuss wird von Vasilj ungünstig abgewehrt, der Kroate verwertet den Abstauber (78.).

Freiburg bleibt mit 37 Punkten Achter, St. Pauli verweilt auf dem Relegationsplatz mit 24 Zählern.