Italienische Topklubs steigen in Poker um ÖFB-Legionär ein

Mit starken Auftritten beim RC Lens hat sich Samson Baidoo in das Notizbuch mehrerer internationaler Topklubs gespielt. Gerüchte, wonach es den 22-jährigen Innenverteidiger im Sommer in die Premier League ziehen könnte, keimten bereits vor einigen Wochen auf (zum Nachlesen >>>).

Doch die Liste an Interessenten ist offenbar noch länger geworden. Wie der italienische Transferexperte Nicolò Schira berichtet, sollen sich Juventus Turin und Inter Mailand intensiv mit einem Sommertransfer des gebürtigen Grazers auseinandersetzen.

Berichten zufolge gilt die "Alte Dame" als Favorit auf eine Verpflichtung. Obwohl noch keine formellen Verhandlungen bestätigt wurden, soll Juventus bereits erste konkrete Schritte eingeleitet haben.

Spur in die Premier League bleibt heiß

Auch aus der Premier League gibt es weiterhin Interesse am gebürtigen Grazer.

Wie aus einem Bericht von "GiveMeSport" hervorgeht, haben der AFC Bournemouth und Brighton & Hove Albion bereits vor seinem Wechsel zu RC Lens eine Anfrage gestellt.

Gut möglich, dass beide Klubs weiter um den 22-Jährigen buhlen. Mit Aston Villa soll ein weiterer Premier-League-Klub bei Lens vorstellig geworden sein.

Neuer ÖFB-Rekordtransfer?

Auch Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig wird loses Interesse nachgesagt. Der Vertrag des ÖFB-Teamspielers beim RC Lens läuft noch bis 2030. Bei einem Angebot zwischen 45 und 55 Millionen Euro soll der französische Erstligist gesprächsbereit sein.

Bei einem Transfer in dieser Größenordnung würde Baidoo zum österreichischen Rekordtransfer aufsteigen.