Deutsche Bundesliga: ÖFB-Trio könnte der Trainer abhanden kommen

Wer steht beim "Effzeh" kommende Saison an der Seitenlinie?

Der 1. FC Köln blickt auf eine turbulente Comeback-Saison in der Bundesliga zurück.

Nach 30 Spieltagen ist der Klub von ÖFB-Legionär Florian Kainz dem Abstiegskampf noch nicht entkommen. Fünf Punkte trennen die "Geißböcke" von Relegationsplatz 16.

Cheftrainer Lukas Kwasniok musste im März den Hut nehmen, sein Co-Trainer Rene Wagner leitet seither interimistisch die Geschicke. Auf der Suche nach einem langfristigen Nachfolger spuckt die Gerüchteküche aber noch weitere interessante Namen aus.

Coach von ÖFB-Trio im Gespräch

Wie der "Geissblog" berichtet, soll neben Ex-Frankfurt-Coach Dino Toppmöller und KSC-Trainer Christian Eichner auch Alexander Blessin ein Thema sein.

Der 52-jährige Deutsche trainiert seit Sommer 2024 den FC St. Pauli, wo mit David Nemeth, Jannik Robatsch und Simon Spari auch drei Österreicher unter Vertrag stehen.

Die Hamburger liegen aktuell auf Relegationsplatz 16. Sollte Köln den Klassenerhalt schaffen, darf sich der 37-jährige Rene Wagner aber offenbar auch Chancen auf ein langfristiges Engagement ausrechnen.