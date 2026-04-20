Die SV Ried ist im ersten Bundesliga-Jahr nach dem Aufstieg durchaus erfolgreich unterwegs, mit 22 Punkten hat man wenig mit dem Abstiegskampf zu tun. Die Oberösterreicher rittern derzeit sogar um den Sieg in der Qualigruppe.

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Anteil am Erfolg hat auch der im Sommer verpflichtete Südafrikaner Yusuf Maart, er kam von den Kaizer Chiefs. Sein Vertrag in Ried läuft noch bis 2027.

Ried will Spieler halten

Jetzt soll laut der südafrikanischen Seite "Unplayable" der rumänische Erstligist FC Dinamo 1948 bezüglich einer Verpflichtung von Maart angeklopft haben.

Die Anfrage sei dem Bericht zufolge aber abgeblockt worden. Ried sei bereit, den Vertrag zu verbesserten Konditionen auszudehnen. In der laufenden Saison kam der Mittelfeldspieler auf 30 Einsätze.