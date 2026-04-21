Abschied im Sommer? PSG-Star bringt sich für Barça in Stellung

Darf der FC Barcelona im kommenden Sommer einen neuen Topstar in den eigenen Reihen begrüßen?

Nach Informationen der "Sport" steht das zumindest im Bereich des Möglichen.

Demnach soll der Berater von PSG-Star Bradley Barcola Kontakt zu den "Blaugrana" aufgenommen haben.

Barcola sei prinzipiell offen für eine Luftveränderung.

80 Millionen für Paris?

Der 23-jährige Franzose war im Sommer 2023 für 45 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Seine gewechselt. Dort avancierte seither zu einem Flügelspieler von Weltformat.

Auch in der laufenden Saison gehört der Rechtsfuß mit 19 Scorerpunkten in 40 Spielen zu den Leistungsträgern beim amtierenden Champions-League-Sieger. Der Vertrag des 18-fachen A-Nationalspielers läuft eigentlich noch bis Sommer 2028. PSG würde das Arbeitsverhältnis mit dem Angreifer gerne verlängern.

Der FC Barcelona um Sportdirektor Deco sollen an einer Verpflichtung Barcolas jedenfalls interessiert sein. Dafür müssten offenbar jedoch mindestens 80 Millionen Euro Ablöse fließen.