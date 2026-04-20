ÖFB-Star Danso reagiert auf Rassismus-Shitstorm

Nach dem 2:2 gegen Brighton & Hove Albion steckt Tottenham Hotspur weiter tief im Abstiegskampf. Besonders bitter: ÖFB-Star Kevin Danso unterlief vor dem Ausgleich in der Nachspielzeit ein Fehler.

Daraufhin entstand ein Shitstorm über Social Media gegen Danso mit teils rassistischen Kommentaren. Sein Klub kündigte an, dagegen vorzugehen >>>

Danso will sich nicht ablenken lassen

Jetzt äußert sich auch Danso selbst zu diesem Thema. "Nicht das Ergebnis, das wir gestern gebraucht hätten. Wir haben alles gegeben, wir lernen daraus und machen weiter. Ich habe die Kommentare ebenfalls gesehen. Rassistische Beleidigungen haben weder in diesem Spiel noch sonst irgendwo etwas zu suchen", schreibt Danso.

Beeinflussen lassen will er sich davon nicht: "Es definiert mich nicht und lenkt mich nicht von dem ab, was wichtig ist. Ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe und warum ich spiele."

Fokus auf Klassenerhalt

Der Fokus gilt weiter dem Kampf um den Ligaverbleib. Die Tabelle >>>

"Jetzt geht es darum, konzentriert zu bleiben, härter zu arbeiten und für die nächsten Spiele stärker zurückzukommen. Wir geben nicht auf, wir glauben weiter an uns und wir geben jedes Mal unser Bestes, wenn wir den Platz betreten", heißt es vom ÖFB-Verteidiger.