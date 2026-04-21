Transfer von Ex-Altacher zu Gladbach auf der Zielgerade

Borussia Mönchengladbach soll der Verpflichtung eines neuen Außenverteidigers entscheidend näher gekommen sein.

Wie aus einem Bericht von "Sky" hervorgeht, haben die "Fohlen" um Sportdirektor Rouven Schröder eine grundsätzliche Einigung mit David Herold vom Karlsruher SC (links im Bild) erzielt.

Das ehemalige Bayern-Talent zählt bei seinem aktuellen Klub zu den absoluten Dauerbrennern, mit fünf Assists ist er zudem der zweitbeste Vorlagengeber seiner Mannschaft.

Schröder: "Interesse definitiv da"

Um den gelernten Linksverteidiger, der in der Rückrunde der Saison 2022/23 leihweise für den SCR Altach aktiv war, loszueisen, sollen die "Fohlen" von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen.

Die festgeschriebene Ablösesumme soll zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro liegen.

Bereits seit mehreren Wochen wird Herold als möglicher Neuzugang der "Fohlen" für die kommende Saison gehandelt.

"Das Interesse an dem Spieler ist definitiv da", meinte der ehemalige Salzburg-Funktionär im Vorfeld der Partie gegen den 1. FC Heidenheim Anfang April bei "Sky".