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40 Millionen! Dortmund an Friedl-Abwehrpartner dran

Der BVB sieht sich nach Verstärkung in der Abwehrzentrale um. Kommt einem ÖFB-Quartett ein Mitspieler abhanden?

40 Millionen! Dortmund an Friedl-Abwehrpartner dran Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Borussia Dortmund steckt in Sachen Kaderplanung schon mitten in den Vorbereitungen für die Saison 2026/27.

Neo-Sportdirektor Ole Book soll "Schwarz-Gelb" wieder näher an den vorzeitig gekürten Meister Bayern München heranführen.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Abwehrzentrale. Ein Spieler vom SV Werder Bremen könnte für Abhilfe sorgen.

Sattes Preisschild

Wie die "Bild" berichtet, soll der BVB starkes Interesse an Karim Coulibaly (18) haben.

Der Innenverteidiger spielte sich in der laufenden Saison ins Rampenlicht und zieht seither das Interesse internationaler Top-Adressen auf sich.

Billig dürfte ein Deal aber definitiv nicht werden. Rund 40 Millionen Euro soll sich Werder an Ablöse für den Deutsch-Ivorer vorstellen. Der Vertrag des DFB-U21-Nationalspielers läuft noch bis 2029.

Mit Niklas Süle steht der Abgang eines Innenverteidigers fest, die komplizierte Situation um Nico Schlotterbeck könnte einen BVB-Vorstoß im Werben um Coulibaly weiter begünstigen.

Linksfuß Coulibaly absolvierte in der laufenden Saison 24 Bundesliga-Spiele, in denen ihm auch ein Tor gelang.

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