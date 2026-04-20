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ÖFB-Star Baumgartner stößt in elitären Leipzig-Kreis vor

Erstmals durfte der Horner die Rasenballer auf den Platz führen. Das sagt er nach dem Spiel dazu.

ÖFB-Star Baumgartner stößt in elitären Leipzig-Kreis vor Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Christoph Baumgartner wurde beim 3:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt eine besondere Ehre übertragen.

Kapitän David Raum und dessen Vertreter Willi Orban (verletzt), sowie Xaver Schlager (gesperrt) fehlten in der Startelf, Raum konnte zumindest eingewechselt werden.

Führungsspieler fielen aus

So durfte ÖFB-Nationalspieler Christoph Baumgartner erstmals die Rasenballer auf den Platz führen. Dabei musste das Team des Horners mit einem 1:1 in die Pause.

Danach bewiesen die Werner-Schützlinge Mentalität. "Wir haben eine super Truppe, die zusammenhält. Es war sehr beeindruckend, wie wir es angenommen haben, dass uns diese Woche ein Spieler nach dem anderen weggebrochen ist", so Baumgartner.

Vor allem die Führungsspieler ließen aus. "Ich war der Einzige aus dem Mannschaftsrat, der in der Startelf stand. Es war unfassbar, wie die Jungs das angenommen haben", zeigt sich der ÖFB-Kicker beeindruckt.

Baumgartner folgt auf drei ÖFB-Kicker

Damit folgt Baumgartner auf eine elitäre Liste von Leipzig-Kapitänen. Mit Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker und Xaver Schlager hatten davor bereits drei Österreicher die Ehre.

Weiters trugen unter anderem Dominik Kaiser, Willi Orbán, Diego Demme, Péter Gulácsi, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Xavi Simons und David Raum die Schleife.

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