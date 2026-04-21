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Nach Alaba: AC Milan nimmt weiteren ÖFB-Verteidiger ins Visier

Milan sieht in der Abwehr offenbar Handlungsbedarf. Neben David Alaba soll ein weiterer ÖFB-Teamspieler auf der Wunschliste der Rossoneri stehen.

Nach Alaba: AC Milan nimmt weiteren ÖFB-Verteidiger ins Visier Foto: © GEPA
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Als Tabellenzweiter der Serie A befindet sich AC Milan aktuell auf Kurs Champions League. Um für die Rückkehr in die Königsklasse gerüstet zu sein, planen die Vereinsverantwortlichen offenbar einen Vorstoß auf dem Transfermarkt.

Die jüngsten Gerüchte deuten darauf hin, dass vor allem in der Abwehr Handlungsbedarf verortet wird. Dem italienischen Topklub wird Interesse an ÖFB-Kapitän David Alaba nachgesagt, der Real Madrid in diesem Sommer voraussichtlich ablösefrei verlassen wird (zum Nachlesen >>>).

Doch auch ein weiterer ÖFB-Teamspieler soll bei den Rossoneri hoch im Kurs stehen. Wie die spanische Tageszeitung "Sport" berichtet, hat AC Milan ein Auge auf David Affengruber geworfen. Beim jüngsten Heimspiel zwischen Elche und Valencia war ein Scout von Milan im Estadio Manuel Martínez Valero anwesend, um den ÖFB-Legionär zu beobachten.

Auch Startrainer signalisiert Interesse

Doch auch ein Verbleib in Spanien ist denkbar. Atlético Madrid, um Startrainer Diego Simeone, soll sich intensiv mit einem Sommertransfer des Neo-Nationalspielers auseinandersetzen. Sein Auftritt im Wanda Metropolitano soll den Verantwortlichen imponiert haben.

Der Vertrag des Innenverteidigers beim FC Elche läuft noch bis Sommer 2027. Demnach bietet sich im anstehenden Transferfenster nach aktuellem Stand der Dinge die vorletzte Möglichkeit, eine adäquate Ablösesumme zu kassieren.

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